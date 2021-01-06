الجرندي: تونس ساعية لتحقيق الاستقرار في ليبيا

ليبيا- بحث وزير الخارجية التونسي عثمان الجرندي مع السفير البريطاني في تونس “أدوارد أوكادين” عددًا من القضايا ذات الاهتمام المشترك، لا سيما القضية الليبية.

بيان صحفي للخارجية التونسية تابعته صحيفة المرصد نقل عن الجرندي تأكيده أن الهدف الأسمى الذي تعمل من أجله تونس تجاه ليبيا هو عودة الاستقرار والرفاه لشعبها؛ عبر إنجاح الحوار السياسي وتركيز المؤسسات الشرعية الدائمة، حتى تسترجع البلاد دورها الإقليمي والقاري وتتفرغ لجهود التنمية والإعمار.

بدوره تطرق “أوكادين” لمسألة تولي تونس رئاسة مجلس الأمن الدولي خلال يناير الجاري، معربًا عن التزام بريطانيا بتعهداتها في مجال العمل الدولي متعدد الأطراف.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية