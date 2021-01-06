استكمال محاكمة 11 مصريًا في قضية التخابر مع “داعش ليبيا”

تستأنف محكمة جنايات أمن الدولة العليا المصرية، المنعقدة في طرة، اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، محاكمة 11 متهمًا في قضية التخابر مع تنظيم “داعش” في ليبيا.

وقد أُحيل المتهمون من قبل نيابة أمن الدولة العليا المصرية إلى المحاكمة الجنائية، بعد ثبوت ضلوعهم في التخابر مع أشخاص والتجنيد والنشر والدعاية لصالح تنظيم “داعش” ومن يعملون لصالحه في ليبيا؛ بهدف ارتكاب جرائم إرهابية ضد المواطنين المصريين المقيمين في ليبيا.

ووجّهت النيابة العامة للمتهمين جرائم من بينها اختطاف مواطنين مصريين وتعذيبهم بدنيًا، وابتزاز ذويهم للحصول على أموال كفدية لإطلاق سراحهم، إضافة لضلوعهم في جرائم إمداد الجماعة الإرهابية بالأموال والمعلومات والاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين غير القانونيين.

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