«مكافحة الأمراض»: 424 إصابة جديدة بـ«كورونا».. ووفاة 10 حالات وشفاء 1191 شخصا

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض التحديث اليومي للوضع الوبائي المحلي لفيروس كورونا المستجد ليوم الثلاثاء 05 يناير 2021 م وفقا للبيان رقم (295).

واستلم المركز عدد (3069) عينة لفيروس كورونا موزعة على المختبرات التالية: المختبر المرجعي لصحة المجتمع طرابلس عدد (1128) عينة، مختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية عدد (800) عينة، مختبر فرع المركز الوطني مصراتة عدد (196) عينة، مختبر فرع المركز الوطني سبها عدد (83) عينة، مختبر فرع المركز الوطني سرت عدد (54) عينة، مختبر المركز المرجعي زليتن عدد (126) عينة، مختبر المركز الوطني للصحة الحيوانية عدد (224) عينة”.

كما وزعت عينات كورونا على “مختبر فرع المركز الوطني الزاوية عدد (20) عينة، مختبر فرع المركز الوطني زواره عدد (4) عينات، مختبر فرع المركز الوطني الكفرة عدد (3) عينات، المختبر الطبي إدارة الخدمات الصحية بني وليد عدد (24) عينة، مختبر فرع المركز الوطني اجدابيا عدد (21) عينة، مختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية فرع الزنتان عدد (210) عينة، مختبر المعهد القومي لعلاج الأورام صبراته عدد (75) عينة، مختبر فرع المركز الوطني غريان عدد (83) عينة”.

وبعد فحص عينات كورونا بتقنية Real Time PCR كانت النتائج على النحو التالي: عدد (2645) عينة سالبة لفيروس كورونا، عدد (424) عينة موجبة لفيروس كورونا (278 جديدة + 146 مخالطة)”.

وأوضحت لجنة التواصل والإعلام الصحي بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض أن حالات كورونا مفصلة بحسب المدن على النحو التالي:

1.طرابلس

عدد 110 حالة جديدة

عدد 30 حالة مخالطة

2.مصراته

عدد 34 حالة مخالطة

3.الزاوية الغرب

عدد 8 حالة جديدة

4.قصر بن غشير

عدد 2 حالة جديدة

5.الماية

عدد 14 حالة جديدة

6.العجيلات

عدد 11 حالة جديدة

7.القره بوللي

عدد 3 حالة جديدة

8.سرت

عدد 5 حالة جديدة

عدد 11 حالة مخالطة

9.بني وليد

عدد 8 حالة جديدة

10.المنشية الجميل

عدد 3 حالة جديدة

11.جادو

عدد 2 حالة مخالطة

12.الخمس

عدد 1 حالة جديدة

13.زليتن

عدد 20 حالة جديدة

عدد 10 حالة مخالطة

14.الزهراء

عدد 17 حالة جديدة

15.جنزور

عدد 7 حالة جديدة

عدد 1 حالة مخالطة

16.الرجبان

عدد 2 حالة جديدة

17.الزنتان

عدد 25 حالة مخالطة

18.غريان

عدد 7 حالة جديدة

عدد 1 حالة مخالطة

19.السائح

عدد 3 حالة جديدة

عدد 1 حالة مخالطة

20.سبها

عدد 7 حالة جديدة

21.الشاطئ

عدد 6 حالة جديدة

عدد 4 حالة مخالطة

22.وادي عتبة

عدد 2 حالة جديدة

23.الغريفة

عدد 1 حالة جديدة

عدد 6 حالة مخالطة

24.غات

عدد 1 حالة جديدة

25.نالوت

عدد 1 حالة جديدة

26.باطن الجبل

عدد 6 حالة جديدة

عدد 2 حالة مخالطة

27.زلطن

عدد 4 حالة جديدة

28.الزاوية المركز

عدد 16 حالة جديدة

عدد 4 حالة مخالطة

29.الكفرة

عدد 1 حالة جديدة

30.سوق الخميس امسيحل

عدد 1 حالة مخالطة

31.الحوامد

عدد 1 حالة مخالطة

32.كاباو

عدد 1 حالة مخالطة

33.اجدابيا

عدد 2 حالة جديدة

34.صرمان

عدد 4 حالة جديدة

35.زواره

عدد 2 حالة مخالطة

36.صبراته

عدد 6 حالة جديدة

عدد 10 حالة مخالطة

تفاصيــــل الـــــ ( 1191 ) حالة شفاء حسب المدن

1.عدد 912 حالة في طرابلس

2.عدد 17 حالة في سوق الخميس امسيحل

3.عدد 10 حالات في الزنتان

4.عدد 1 حالة في اجدابيا

5.عدد 19 حالة في مصراته

6.عدد 24 حالة في سبها

7.عدد 30 حالة في صبراته

8.عدد 24 حالة في الزاوية المركز

9.عدد 60 حالة في زواره

10.عدد 8 حالات في قصر الأخيار

11.عدد 86 حالة في زليتن

تفاصيــــــل الــــ ( 10 ) حالة الوفاة

1.عدد 1 حالة في اجدابيا

2.عدد 1 حالة في الخمس

3.عدد 2 حالة في صرمان

4.عدد 2 حالة في زواره

5.عدد 2 حالة في قصر بن غشير

6.عدد 2 حالة في قصر الأخيار

الإحصاءات العامة

1.إجمالي الإصابات ” العدد التراكمي ” 102880

2.الحالات النشطة : 23899

3.المتعافين : 77435

4.الوفيات : 1546