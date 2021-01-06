دعوات للتحقيق في انتهاكات تركيا بحق كرديات عفرين

كشفت ممثلة مجلس سوريا الديمقراطية في واشنطن، سينم محمد، أنه في الآونة الأخيرة تم الكشف عن إرسال نساء كرديات مختطفات من عفرين إلى ليبيا كسبايا ، مشيرة إلى أن هذا العمل لا يختلف عما قام به تنظيم داعش الإرهابي في المناطق التي سيطرت عليها، وهو ما يدل على الارتباط الفكري بين داعش والمليشيات التي تدعمها أنقرة.

ودعت سينم، إلى تشكيل لجنة دولية مستقلة للتحقيق في الانتهاكات التي تعرضت نساء سوريات من أصول كردية على يد الميليشيات الموالية لتركيا في عفرين.

وطالبت سينم الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وخاصة الكونغرس، بالمشاركة في تشكيل هذه اللجنة، على أمل تحقيق العدالة.

وقالت سينم، في تصريح صحفي، إنه يجب تسليط الضوء عما يحدث للنساء الكرديات السوريات، ومحاسبة مرتكبي هذه الجرائم التي ترقى لجرائم حرب، كما يجب الإفراج عن النساء اللائي ما زلن في قبضة هذه المليشيات.

وأفادت سينم بأن تركيا شكلت مجموعة “رد المظالم”، لكنها كانت شكلية، حيث أن الجهة التي شكلت هذه اللجنة هي ذاتها التي تقوم بالانتهاكات، وتساءلت ” كيف يمكن للجلاد والمجرم أن يكون قاضيا”.

ولفتت سينم إلى أنه بالنسبة لملف المعتقلات وانتهاكات حقوق الإنسان في عفرين والمناطق المحتلة من قبل تركيا والمرتزقة الموالين لها، فقد بدأ العمل عليه منذ بداية احتلالها 2018، حيث شهدت المدينة اعتقالات تعسفية للنساء.

وأوضحت أنه مازال هناك عدد من النساء المختطفات مصيرهن مجهول، كما تم الاعتداء على النساء أو طلب دفع فدية للإفراج عنهن، وبعد دفعها يتم اختطافهن مرات عديدة.

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