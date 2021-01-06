الجنايات المصرية تستكمل محاكمة 11 متهما بتهمة التخابر مع “داعش” فى ليبيا

أفادت مصادر صحفية، بأن محكمة جنايات أمن الدولة العليا المصرية تستكمل، اليوم الأربعاء، محاكمة 11 متهما فى قضية “التخابر مع تنظيم داعش الإرهابى فى ليبيا”.

وأوضحت المصادر أن نيابة أمن الدولة العليا أحالت المتهمين إلى المحاكمة الجنائية، لارتكابهم جريمة التخابر لصالح تنظيم داعش الإرهابى ومن يعملون لمصلحته فى ليبيا بهدف ارتكاب جرائم إرهابية ضد المواطنين المصريين المقيمين بها.

وأشارت المصادر إلى أن الجرائم المنسوبة لهم شملت اختطاف مواطنين مصريين وتعذيبهم بدنيًا للحصول من ذويهم على أموال فدية لإطلاق سراحهم، إضافة إلى ارتكابهم جرائم إمداد الجماعة الإرهابية بالأموال والمعلومات والاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين غير الشرعيين.

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