الوطني للأرصاد يطمئن الصيادين: الرؤية جيدة على طول الساحل والسماء صافية

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الاربعاء، أن تكون الرؤية جيدة على طول الساحل مع سماء صافية قليلة السحب.

وأوضح المركز في نشرة الصيد البحري أن ارتفاع الموج لن يتجاوز مترًا، وأن الساحل من رأس أجدير إلى سرت ستكون به السماء صافية الى قليلة السحب، و الرياح جنوبية شرقية تتحول يوم الغد إلى جنوبية غربية سرعتها ما بين (05 – 20) عقدة، و ارتفاع الموج يتراوح بين (0.25 – 1) متر، و البحر هادئ إلى خفيف الموج، و درجة حرارة سطح البحر (18 – 19) مْ، و الرؤية جيدة.

وأشار المركز إلى أن الساحل من الخليج إلى طبرق ستكون به السماء صافية إلى قليلة السحب، و الريح متغير الاتجاه على الساحل الممتد من بنغازي إلى الجبل الأخضر، وشرقي إلى شمالي شرقي على باقي الساحل يتحول تدريجيا الى جنوبي شرقي سرعته ما بين (05 – 20) عقدة، و ارتفاع الموج يتراوح بين (0.25 – 0.75) متر، و البحر خفيف الموج إلى هادئ، و درجة حرارة سطح البحر (18 – 19) مْ، و الرؤية جيدة.

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