ليبيا… تعطل التحميل بميناء الحريقة النفطي بسبب اعتصام للحرس

قال مدير ميناء الحريقة بشرق ليبيا، اليوم الأربعاء، إن حراس المنشآت النفطية بالميناء عطلوا تحميل شحنة حجمها مليون برميل، إذ يضغطون لتنفيذ مطالب لهم بشأن الأجور.

ينظم الحرس في ميناء الحريقة، حيث يجري تحميل خامي مسلة والسرير، اعتصاما استمر حتى صباح اليوم، وذلك بحسب أحد الحراس ومدير الميناء رجب سحنون.

ويقول الحرس إنهم سيمنعون صادرات الخام لحين تلبية مطالبهم بشأن صرف الأجور المتأخرة، وفقا لـ”رويترز”.

وقال وكيل شحن محلي إنه كان من المقرر أن تحمل الناقلة أوليمبيك فايتر التابعة لشركة التجارة يونيبك الشحنة البالغة مليون برميل.

ولم يصدر تعليق فوري من المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا التي تدير الإنتاج والصادرات في أنحاء البلاد.

أظهر فيديو متداول على مواقع التواصل بيانا لمنتسبي حرس المنشآت النفطية بالمنطقة الشرقية يعلنون فيه إيقاف تصدير النفط من ميناء الحريقة النفطي بمدينة طبرق احتجاجا على عدم تقاضي مرتباتهم.#قناة_النبأ#نبأ_فبراير_اليقين pic.twitter.com/nxqx3AaSF8 — Alnabaa Channel – قناة النبأ (@AlnabaaCH) January 5, 2021

سجل إنتاج ليبيا النفطي تعافيا سريعا في أواخر العام الماضي بعد إنهاء حصار ضربته قوات من الشرق على الموانئ والحقول لثمانية أشهر.

لكن رفع الحصار ارتبط بمفاوضات معقدة لتسوية الانقسامات السياسية والعسكرية في ليبيا، مما جعل التقدم بطيئا في الأسابيع الأخيرة.

#عاجل

حرس المنشأت النفطية يوقف تصدير النفط من ميناء الحريقة احتجاجا على عدم صرف مرتباتهم وسيتم اغلاق موانئ الزويتينة والبريقة وراس لانوف والسدرة الخميس المقبل. pic.twitter.com/kwbtGtWdzk — Cyrenaica (@XYZ6a35EXO5HlPM) January 5, 2021

وحرس المنشآت النفطية مكلفون بحماية الموانئ والحقول، لكنهم عطلوا الإنتاج في أحيان من السنوات الاخيرة بسبب مطالب مالية أو سياسية.