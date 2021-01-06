الزبيدي يؤكد رغبة البعثة الأممية في تشكيل حكومة جديدة برئاسة باشاغا

أكد المحلل السياسي، محمد الزبيدي، أن البعثة الأممية تحاول تشكيل حكومة جديدة والدفع بوزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق غير المعتمدة، فتحي باشاغا، لتولي رئاستها.

وأضاف الزبيدي في تصريح صحفي أن باشاغا يحاول تقديم نفسه كشخصية توافقية للدفع به إلى منصب رئيس الحكومة الجديدة.

وتابع الزبيدي أن مصراتة لن تقبل بأي حكومة جديدة ما لم يتم تكليف باشاغا برئاستها أو من يرشحه لرئاستها، مبينًا أنه في حال لم يتم تنفيذ ذلك سيتعزز الانقسام بين الحكومات في ليبيا.

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