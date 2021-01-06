ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ طرابلس |

06 January, 2021

قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة “يونيسف”، إنه بات بإمكان أكثر من ألفين وخمسمائة عائلة نازحة داخليا في ليبيا، الحصول على مياه آمنة ونظيفة في مراكز الإيواء المؤقتة في الفلاح، الأكاديمية، سوق الأحد، وسيدي السائح.

وأضافت اليونيسف في بيان لها أنه من بين العائلات النازحة نحو أربعة آلاف وستمائة طفل، وزعت عليهم بالشراكة مع الجمعية الليبية للمصالحة الوطنية مواد تنظيف وتطهير لضمان حماية الأطفال وعائلاتهم النازحين من كوفيد تسعة عشر.

وأكدت منظمة يونسف استمرارها مع مكتب المساعدات الإنسانية التابع للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، في دعم الهيئة العامة للمياه والشركة العامة للمياه والصرف الصحي والبلديات لتحسين الوصول إلى مرافق المياه مع التركيز على الأطفال الأكثر ضعفا.

ووقع في 31 ديسمبر وزير الدولة لشؤون المهجرين والنازحين يوسف جلالة بروتوكول تعاون فني مع المركز الليبي للأعمال المتعلقة بالألغام ومخلفات الحروب بوزارة الدفاع وذلك للتنسيق في إجراء العودة الطوعية والآمنة للنازحين.

هذا وأعلنت اليونيسف في مطلع ديسمبر أن مائتين وخمسة وأربعين طفلا وطفلة من النازحين داخليا تحصلوا على مساعدات عينية تمثلت في ملابس شتوية، قدمت إلى مخيمات تاورغاء للنازحين داخليا في بني وليد وترهونة والسايح.