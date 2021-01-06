تسجيل إصابة جديدة بـ«كورونا» في الكفرة

أصدرت اللجنة الاستشارية الطبية العليا لمكافحة وباء «كورونا» فرع الكفرة، الأربعاء، تحديثا جديدا بشأن الوضع الوبائي الخاص بفيروس «كورونا المستجد» في المدينة.

وحسب التحديث الجديد المنشور على صفحة اللجنة بموقع «فيسبوك»، فقد تم تسجيل حالة إصابة جديدة بفيروس «كورونا المستجد» في الكفرة.

– تسجيل إصابتين جديدتين بـ«كورونا» في الكفرة

وبهذا الإعلان، ترتفع الحصيلة الإجمالية لإصابات فيروس «كورونا» في الكفرة إلى 358 حالة بينها ثماني نشطة، و278 شفاء، فيما توفي 42 شخصا جراء الإصابة بالوباء الذي ظهر في ليبيا لأول مرة مارس الماضي.

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