«مواصلات الوفاق» تجتمع مع «شركة الكهرباء» بخصوص تأهيل «مطار طرابلس»

شاركت إدارة مطار طرابلس الدولي يوم الأمس الثلاثاء في إجتماع عقده وزير المواصلات بـ”حكومة الوفاق” مع المدير العام للشركة العامة للكهرباء، حيث تم الاجتماع بحضور مدير عام مطار طرابلس المكلف ومدير مكتب صيانة المنظومات ورئيس قسم الكهرباء بالمطار وكذلك حضره رئيس جهاز تنفيذ مشروعات المواصلات ومدير إدارة مشروعات المطارات بالجهاز.

بحسب بيان لـ”مواصلات الوفاق”: “تم مناقشة المشاكل الفنية الناتجة عن تلف خطوط الظغط العالي نظراً لوقوعها داخل مناطق الاشتباكات التي تعرضت لها المنطقة خلال السنوات الماضية، كما تم التطرق الى الآلية التي يمكن من خلالها إعادة توصيل الكهرباء لمطار طرابلس الدولي وتم الاتفاق على توفير بعض خطوط الضغط العالي واللازمة للتشغيل من قبل الشركة العامة للكهرباء وعلى أن يتم ادراج المنظومة الكهربائية التي سيتم تركيبها بالمطار ضمن مشروعات إعادة تأهيل المطار” وفق قولهم.

أضافت “المصلحة”: “تم التنسيق لعقد إجتماع بمقر جهاز تنفيذ مشروعات المواصلات يوم الأربعاء القادم الموافق 2021/01/13 لإستكمال مناقشة بعض التفاصيل الفنية ووضع خطة عمل مناسبة لارجاع الكهرباء للمطار والمنطقة المحيطة به” على حد قولهم.