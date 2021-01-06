العمامي: تركيا تعمل على إعادة تموضع ميليشيات الوفاق في الجنوب

تشهد مناطق الجنوب في ليبيا، تحركات لبعض الميليشيات، لمحاولة زعزعة استقرار المنطقة.

وقال المحلل السياسي، محمود العمامي، إن تركيا تعمل على إعادة تموضع الميليشيات التابعة لحكومة الوفاق غير المعتمدة، في بعض المناطق التي فقدتها منذ أكثر من سنتين لصالح الجيش ، مستغلة ضخ الأموال لصالح بعض الشخصيات ذات المواقف المتبدلة في الجنوب، وكذلك تجنيد عناصر ولائها لمن يدفع لها من سكان هذه المناطق.

وكشف العمامي في تصريح صحفي أن الجنوب الغربي، يعج بالمقيمين من دول الصحراء، مثل النيجر، وتشاد، والسودان، والذين يرتبطون بأواصر قبليّة مع بعض السكان المحليين، ويتم تجنيدهم في صفوف الميليشيات بالجنوب، مقابل مبالغ مالية، لن يستطيعوا كسبها في أي عمل آخر.

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