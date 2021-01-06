نائبة تركية تُطالب بالتحقيق في خطف كرديّات وإرسالهنّ إلى ليبيا

تقدمّت تولاي حاتم أوغلولاري، النائبة المعارضة بالبرلمان التركي عن حزب الشعوب الديمقراطي ،بطلب إلى البرلمان التركي؛ للتحقيق مع وزير الخارجية، مولود جاويش أوغلو، في اختطاف كرديّات من “عفرين” شمال سوريا، التي تسيطر عليها تركيا، ونقلهن إلى ليبيا.

وأطلقت النائبة “أوغلولاري” تحركًا برلمانيًا لفتح تحقيق حول شهادات صادمة، أدلت بها كرديّات، هربن من مدينة “عفرين” وقت الهجوم التركي في 2018، قُلن فيها إنهن تعرضن للتعذيب بواسطة الفصائل المسلّحة الموالية لتركيا، والتي قامت بنقلهن إلى ليبيا.

وتضمنت مذكرة النائبة تساؤلات بشأن اختطاف مئات النساء والفتيات الكرديات، وأكدت مسؤولية تركيا الجنائية وتواطؤها، فيما يتعلّق بهذه الأعمال الإجرامية للمسلحين المدعومين من حكومتها.

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