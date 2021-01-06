بعد فقدان الاتصال به لأكثر من أسبوع.. مديرية أمن الكفرة تعلن العثور على المستشار مصطفى لندي

ليبيا – أعلنت مديرية أمن الكفرة أمس الثلاثاء العثور على المستشار بمحكمة جالو الجزئية الأستاذ مصطفى لندي وأسرته، بعد فقدان الاتصال به منذ 25 ديسمبر 2020، عقب خروجه من مسقط رأسه في الكفرة متجهًا إلى مقر عمله في جالو.

مديرية أمن الكفرة أكدت وفقًا للمكتب الإعلامي التابع للداخلية الليبية أن كتيبة سبل السلام وبعد الجهود المضنية والدوريات الصحراوية المشتركة بين الجيش والشرطة عثرت على المستشار مصطفى لندي داخل الأراضي المصرية، بعد أن ضل طريقه بسبب سلوكه دربًا صحراويًا.

وأوضحت المديرية أن لندي وكامل أفراد أسرته بخير وبصحة جيدة.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية