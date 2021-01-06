الثني يطلع على التقرير السنوي وسير العمل بوزارة الخارجية 

اطلع رئيس الحكومة الليبية، عبدالله الثني، على آخر مستجدات عمل وزارة الخارجية، والتقرير السنوي لعملها، وذلك خلال اجتماع عقده في مكتبه مع وزير الخارجية والتعاون الدولي، عبدالهادي الحويج.

وأطلع الوزير رئيس الحكومة على مشروع خطة الوزارة للعام الجاري لاعتمادها والعمل بها ووضعه في صورة الاجتماع المزمع عقده في الـ12 من يناير، والذي يضم كافة الإدارات والمكاتب والأقسام بالوزارة، إلى جانب استعراض سير عمل معهد الدراسات الدبلوماسية بالشكل العلمي والسياسي الصحيح.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا