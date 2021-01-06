«مواصلات الوفاق» تسعى لإعادة توصيل الكهرباء إلى مطار طرابلس

بحث وزير المواصلات في حكومة الوفاق ميلاد معتوق، مع المدير العام للشركة العامة للكهرباء، المشكلات الفنية التي يعاني منها مطار طرابلس الدولي بعد تلف خطوط الضغط نظرا لوقوعها داخل مناطق الاشتباكات خلال السنوات الماضية.

وتطرق الاجتماع إلى الآلية التي يمكن من خلالها إعادة توصيل الكهرباء إلى مطار طرابلس الدولي، وتم الاتفاق على توفير الشركة العامة للكهرباء بعض خطوط الضغط العالي اللازمة للتشغيل، على أن يتم إدراج المنظومة الكهربائية التي سيتم تركيبها بالمطار ضمن مشروعات إعادة التأهيل، حسب بيان منشور على صفحة مصلحة المطارات بموقع «فيسبوك».

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وخلص الاجتماع كذلك إلى التنسيق لعقد اجتماع بمقر جهاز تنفيذ مشروعات المواصلات يوم الأربعاء المقبل لاستكمال مناقشة بعض التفاصيل الفنية، ووضع خطة عمل مناسبة لإرجاع الكهرباء للمطار والمنطقة المحيطة به.

حضر الاجتماع مدير عام مطار طرابلس المكلف، ومدير مكتب صيانة المنظومات، ورئيس قسم الكهرباء بالمطار، وكذلك رئيس جهاز تنفيذ مشروعات المواصلات، ومدير إدارة مشروعات المطارات بالجهاز.

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