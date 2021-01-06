صهد: عودة العلاقات العربية – العربية يمكن أن يحقق حلولًا في الملف الليبي

ليبيا – أكد عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 إبراهيم صهد الموالي بشدة لتركيا على أن التقارب وعودة العلاقات العربية-العربية إلى التعاون يمكن أن يحقق حلولًا للأزمات التي تعاني منها المنطقة بأكملها، ومنها الملف الليبي.

صهد قال في تصريح لموقع “عربي 21″ القطري”: “ننتظر ما يترتب على هذا التقارب من آثار إيجابية على الملف الليبي، خاصة مسار الحوار الدائر الآن”.

واختتم بالقول : “كما نأمل أن تنضم دولة مصر إلى هذا التوجه الجديد، وأن تساهم بقوة في مساعدة الليبيين على حل أزمتهم سياسيًا، وأن ترفض التصعيدات العسكرية أو حروب جديدة يمكن أن يقوم بها خليفة حفتر، كما نتطلع أن يمتد هذا التقارب ليشمل كل دول الخليج، وكذلك دول المغرب العربي، حتى يتحقق الاستقرار في ليبيا، ونأمل أن يحدث ذلك بتدخلات إيجابية، أو على الأقل الحياد في هذا الملف”، وفق حديثه.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية