معيتيق: هناك اتجاه لإبرام اتفاقيات اقتصادية عديدة مع الحكومة الروسية

ليبيا – ذكر عضو المجلس الرئاسي عن مدينة مصراتة أحمد معيتيق أن الأطراف السياسية الليبية نجحت في الجلوس على طاولة الحوار والتفاهم على عدد من الملفات في فترة وجيزة.

معيتيق وفي تصريحات صحفية نقلتها وكالة “نوفا” الإيطالية اليوم الأربعاء أوضح أن روسيا كان لها دور مهم في التوصل لاتفاق نفطي سمح بفتح آبار النفط وإعادة إنتاجه وتصديره، الأمر الذي ساهم قي تحسين الوضع الاقتصادي في البلاد.

وأشار إلى أن هناك اتجاهًا نحو إبرام اتفاقيات اقتصادية عديدة مع الحكومة الروسية، وتعزيز التعاون في المجالات كافة.

وفي حديثه عن الحوار السياسي بين الجيش وممثلي حكومة الوفاق، أعرب معيتيق عن سروره من تمكن الأطراف من التوصل إلى اتفاق في فترة قياسية، وتمكنهم من الجلوس على طاولة مفاوضات واحدة.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية