الجفرة تشهد انتشارا واسعا لفيروس كورونا

أكد مدير مكتب الخدمات الصحية الجفرة، أحمد الصغير، في تصريح خاص لقناة ليبيا ، أن فيروس كورونا يشهد انتشارا ملحوظا في بلدية الجفرة، بسبب عدم تقيد المواطنين بالإجراءات الوقائية، مشيرا إلى وصول عدد حالات الوفاة في المدينة إلى 23 حالة.

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