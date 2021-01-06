الصديق يحذر من وجود أطراف دولية تراهن على الانقسام لتعميق الأزمة في ليبيا

ليبيا – كشف المستشار الخاص بشمال أفريقيا وغرب آسيا بمركز الحوار الإنساني أمية الصديق عن اتفاق مع الجزائر على مبادرة بشأن ليبيا تكون مبنية على الواقع الجغرافي أي أن تكون ركيزتها الأساسية دول الجوار.

الصديق وفي تصريحات إعلامية نقله موقع “العين الإخبارية” اليوم الأربعاء أكد على ضرورة توحيد الجهود بين دول الجوار.

وقال: “نحن في لحظة مهمة ودقيقة جدًا، إذا لم يأتِ المسار السياسي بأكمله هذه المرة، فسيفقد الليبيون ثقتهم في هذا المسار ، ويمكن الرجوع إلى خيارات عسكرية وتعميق الأزمة”.

الصديق حذر من وجود أطراف دولية لفت إلى أنها تراهن على الانقسام لتعميق الأزمة في ليبيا.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية