بحث سبل التعاون بين مؤسسة النفط وشركة الكهرباء

التقى رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، بمقر المؤسسة في طرابلس، بالمهندس وئام العبدلي رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء، بحضور أبو القاسم شنقير عضو مجلس الإدارة، وعبد الحكيم المزوغي عضو مجلس الإدارة بالشركة العامة للكهرباء.

وتم خلال اللقاء بحث سُبل التعاون بين المؤسسة الوطنية للنفط والشركة العامة للكهرباء خصوصا فيما يتعلق بتزويد محطات الكهرباء في مختلف أنحاء البلاد بكميات الغاز الطبيعي لضمان استمرار عملها، كما تم التطرق للصعوبات والمشاكل التي تقف عائقا في عمليات التزويد، وكذلك تأثير الأوضاع الأمنية وشح الميزانيات على استكمال مشاريع التطوير لدى الجانبين.

وفي هذا الصدد أكد صنع الله على أن المؤسسة الوطنية للنفط تتعاون بالمطلق مع الشركة العامة الكهرباء وتُقدّر عاليا دور مجلس إدارة الشركة والعاملين بها في كل ربوع ليبيا، وتعمل المؤسسة على حلحلة كافة الصعوبات فيما يتعلق بتشغيل محطاتها الكهربائية لتزويد المواطن بالطاقة الكهربائية، وفق قوله.

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كما أوضح بأن المؤسسة تبذل قصارى جهدها لتطوير حقول الغاز وتعمل حثيثا لتوفير احتياجات كبار المستهلكين، مشيراً إلى أن عدم اعتماد الميزانيات اللازمة للمؤسسة وشركاتها قد يقف عائقا أمام هذه المشاريع وبالتالي عدم المقدرة على سد العجز في محطات الكهرباء.

هذا واقترح صنع الله على الشركة العامة للكهرباء بضرورة التركيز على مشاريع الطاقات البديلة كالطاقة الشمسية وخاصة في المناطق التي تبعد عن شبكة خطوط الغاز ويكون ذلك بديل مناسب لتوفير الطاقة الكهربائية وبتكاليف منخفضة.

من جانبه هنّأ المهندس وئام العبدلي رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط باستحواذهم على حصة شركة “يارا” النرويجية للأسمدة ورجوع ملكية مصانع اليوريا والامونيا بالكامل للدولة الليبية.

وعلّق قائلاً: “لدينا مشاريع هامة ستعمل على سد العجز في الطاقة الكهربائية ونسعى جاهدين لتنفيذها بالتعاون مع المؤسسة الوطنية للنفط، ولدينا أهدافاً طموحة ستتحقق بإذن الله تعالى بالتعاون المستمر والمشترك بين الجانبين وبكل تأكيد”.