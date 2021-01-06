البيوضي: النسيج المجتمعي عبارة عن سد منيع في وجه العابثين.. وملتقى الـHD مسخ إنحرف عن مبدأ الحوار

ليبيا – قال الكاتب والمحلل السياسي سليمان البيوضي إن كثيرًا من الدول عاشت أزمات مسلحة، وبالقدر الذي منيت فيه بعضها بالفشل فإن تجارب أخرى ملهمة ومليئة بالمحاولات والنجاحات، مشيرًا إلى أن 64‎%‎ منها خلال القرن العشرين عادت للحرب بعد محاولات المصالحة، إلا أن 7‎%‎ منها فقط فشلت في الوصول لتسوية شاملة.

البيوضي أضاف في تدوينة له على موقع التواصل الإجتماعي”فيسبوك”: “اللافت هو وجود الرمزية الدينية في كل الحروب دون استثناء، وحتى تلك التي نشبت لأسباب سياسية استعارت شعارات دينية لتغذية حربها؟”.

وتابع: “أما اللافت فهو التدخل الإقليمي والدولي في كل الصراعات التي حدثت، أما الفشل الذي منيت به كل التجارب فكان لثلاثة أسباب رئيسة، هي حدوث ظرف مفاجئ والقضايا المتراكمة دون حل، بالإضافة لمنهجية وتصميم عملية الوساطة”.

كما استطرد قائلًا: “في ليبيا هناك قضايا وصراعات تراكمت، هذا طبيعي، لكن الأواصر المجتمعية وفتح حوار أفقي عام سيكون قادرًا على تفكيكها وتجاوزها، لأن النسيج المجتمعي رغم كل ما حدث به، إلا أنه ما يزال متماسكًا ويشبه سدًا منيعًا في وجه العابثين”.

وأكد على أن الخطر الحقيقي الذي يحيط بليبيا اليوم هو المنهجية المتبعة من قبل”ملتقى hd” الذي تيسره البعثة، معتبرًا أن ما يحدث الآن هو انحراف تام عن مبدأ الحوار و التوافق كمبدأ سياسي يعالج أزمة بلد أعياها الاحتراب، ليتحول لصفقة محاصصة رخيصة تهدف في النهاية لإنتاج حكومة عميلة و ضعيفة، على حد تعبيره.

وقال: إن ملتقى hd للحوار السياسي الليبي ما هو إلا مسخ يتسم بالفوقية ونزعة الهيمنة والاستحواذ على القرار الوطني وانتهاك للسيادة من قبل القائمين عليه، ومهما حاول القائمون عليه تسويقه بأنه حل سحري فإنه لن يكون إلا كارثة مضافة لمشروع التفقير العابر للحدود، الهادف لانتزاع السيادة الوطنية على الموارد والثروات، ولن يكون أمامه إلا الفشل لينتج لاحقًا كيانات متعددة وتتشكل على أرض ليبيا أكثر من 6 دول، لكل منها نزعته العرقية ومصالحه العابرة للحدود، وفقًا لحديثه.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية