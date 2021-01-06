ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ متابعات |

06 January, 2021

وقع منتدى تمكين المرأة والشباب ،يوم أمس ،مذكرة تعاون مع الاتحاد النسائي غات ،و ذلك في إطار التعاون بين منتدي تمكين المرأة والشباب والمؤسسات الرسمية و غير الرسمية.

و قد نفذ منتدي تمكين المرأة والشباب ،تتويجا لهذه المذكرة ،محاضرة توعوية حول محو الأمية القانونية للمرأة وكانت المحاضرة حول القانون 12 لسنة 2010 بشأن علاقات العمل ،استهدفت عضوات الاتحاد النسائي غات.

و تهدف هذه المحاضة ،التي قدّمتها الاستاذة القانونية/ جازية مصطفي عيسي ،التوعية القانونية للمرأة وتسليط الضوء على المواد القانونية المتعلقة بها وتعريفها بحقوقها وواجباتها في هذا القانون.