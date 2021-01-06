وقع منتدى تمكين المرأة والشباب ،يوم أمس ،مذكرة تعاون مع الاتحاد النسائي غات ،و ذلك في إطار التعاون بين منتدي  تمكين المرأة والشباب والمؤسسات الرسمية و غير الرسمية.
و قد نفذ منتدي تمكين المرأة والشباب ،تتويجا لهذه المذكرة ،محاضرة توعوية حول محو الأمية القانونية للمرأة  وكانت المحاضرة حول  القانون 12 لسنة 2010 بشأن علاقات العمل ،استهدفت عضوات الاتحاد النسائي غات.
و تهدف هذه المحاضة ،التي قدّمتها الاستاذة القانونية/ جازية مصطفي عيسي ،التوعية القانونية  للمرأة  وتسليط الضوء على  المواد القانونية المتعلقة بها  وتعريفها  بحقوقها وواجباتها في هذا القانون.