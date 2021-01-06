ليبيا
مذكرة تعاون بين منتدى تمكين المرأة والاتحاد النسائي غات
بوابة إفريقيا الإخبارية/ متابعات |
06 January, 2021
وقع منتدى تمكين المرأة والشباب ،يوم أمس ،مذكرة تعاون مع الاتحاد النسائي غات ،و ذلك في إطار التعاون بين منتدي تمكين المرأة والشباب والمؤسسات الرسمية و غير الرسمية.
و قد نفذ منتدي تمكين المرأة والشباب ،تتويجا لهذه المذكرة ،محاضرة توعوية حول محو الأمية القانونية للمرأة وكانت المحاضرة حول القانون 12 لسنة 2010 بشأن علاقات العمل ،استهدفت عضوات الاتحاد النسائي غات.
و تهدف هذه المحاضة ،التي قدّمتها الاستاذة القانونية/ جازية مصطفي عيسي ،التوعية القانونية للمرأة وتسليط الضوء على المواد القانونية المتعلقة بها وتعريفها بحقوقها وواجباتها في هذا القانون.
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