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السباعي : من يظن أن ليبيا كانت ذات سيادة فترة الجماهيرية فهو ” واهم “

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – اعتبر عضو مجلس النواب المقاطع علي السباعي المقرّب من مجالس الشورى الإرهابية وتنظيم أنصار الشريعة الإرهابي أن ما جرى بين السعودية وقطر من قمة التدابر والتناحر إلى قمة المودة والوئام بجرة قلم من “كوشنر” ومن وراءه، دليل على أن السيادة الوطنية لتلك الدول وغيرها مسلوبة ومنهوبة منذ زمن، وفقًا لقوله.

السباعي قال في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “اذا كانت دولة كالسعودية بإمكانياتها وثرواتها وولاء شعبها الديني لحكامها هذا حالها، فكيف يكون حال ليبيا وسيادتها الوطنية وهي مفككة الأوصال؟ ليت الجماعة الذين ما انفكوا يحدثوننا عن الثوابت الوطنية والسيادة المحلية والاستقلال يتأملون ما تقدم جيدًا، ثم ينزلون من أبراجهم الشاهقة ليعيشوا بعد ذلك الواقع بعيدًا عن الأحلام والأوهام”.

واختتم بالزعم أن : “من كان يظن أن بلادنا كانت ذات سيادة زمن المملكة أو زمن الجماهيرية أو زمن المؤتمر الوطني فهو واهم قطعًا، أو أننا فقدنا سيادتنا الوطنية بالتوقيع على اتفاق الصخيرات فهو قطعًا لا يعرف المعنى الحقيقي للسيادة الوطنية، فالقضية في ليبيا مقاربات واختيار أقل المفسدتين فقط”.

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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تعليقات

  • كيف ياسادة لم تكن ليبيا دولة ذات سيادة ايام الجماهيرية ولقد عشت بنفسى داخل طرابلس الحصار الامريكى ووقفت مع تلاميذى الخائفين من غارة امريكية ونحن فى خطر كنا نبعد عن بوابة كتيبة المنار ياحمار بقصر باب العزيزية حولى 50 متر ومائتى متر عن الموقع الذى ضرب من قبل داخل القصر ومات فيه ابن القذافى فالسيادة الوطنية الكاملة لها ثمن غالى وهذه هى غلطة الجيش الوطنى بقيادة المشير اراد تحقيق السيادة الكاملة بتحرير طرابلس وعندما اوشك على ذلك تآمر عليه الروس والامريكان واعطوا ضوء اخضر للاتراك لارتكاب جرائم حرب فى حمايتهم بنقل مرتزقة واسلحة فى طائرات مدنية ترصدها الاقمار الصناعية فى العالم كله وسط نفاق المجتمع الدولى ولكن ربك بالمرصاد فقد سقط البغل ترامب بسبب الكورونا ودفع الروس والامريكان ثمنا اقتصاديا باهظا ولو كان المشير يريد السلطة كما يزعم الخوان لقام بالتحالف مع مليشيات طرابلس ضد مليشيات مصراته وهو فى قلب طرابلس ويضحى بجزء من المبادئ

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  • كانت محل سخريه من العالم حتي عندما امريكا علي اسرائيل علي عدم ان تطير الطائرات الامريكيه من اسرائيل ردت أسرائيل بالقول تضارب مصالح فمن مصلحة أسرائيل بقاء القذافي علي أن يموت ويخلفه عاقل ولكن توقع أسرائيل ان في ليبيا عقلاء باء بالفشل الذي اتضح ان الذين خلفوا القذافي اكثر منه طيش وتهور وجنون

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