السباعي : من يظن أن ليبيا كانت ذات سيادة فترة الجماهيرية فهو ” واهم “

ليبيا – اعتبر عضو مجلس النواب المقاطع علي السباعي المقرّب من مجالس الشورى الإرهابية وتنظيم أنصار الشريعة الإرهابي أن ما جرى بين السعودية وقطر من قمة التدابر والتناحر إلى قمة المودة والوئام بجرة قلم من “كوشنر” ومن وراءه، دليل على أن السيادة الوطنية لتلك الدول وغيرها مسلوبة ومنهوبة منذ زمن، وفقًا لقوله.

السباعي قال في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “اذا كانت دولة كالسعودية بإمكانياتها وثرواتها وولاء شعبها الديني لحكامها هذا حالها، فكيف يكون حال ليبيا وسيادتها الوطنية وهي مفككة الأوصال؟ ليت الجماعة الذين ما انفكوا يحدثوننا عن الثوابت الوطنية والسيادة المحلية والاستقلال يتأملون ما تقدم جيدًا، ثم ينزلون من أبراجهم الشاهقة ليعيشوا بعد ذلك الواقع بعيدًا عن الأحلام والأوهام”.

واختتم بالزعم أن : “من كان يظن أن بلادنا كانت ذات سيادة زمن المملكة أو زمن الجماهيرية أو زمن المؤتمر الوطني فهو واهم قطعًا، أو أننا فقدنا سيادتنا الوطنية بالتوقيع على اتفاق الصخيرات فهو قطعًا لا يعرف المعنى الحقيقي للسيادة الوطنية، فالقضية في ليبيا مقاربات واختيار أقل المفسدتين فقط”.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية