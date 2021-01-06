مركز الحوار الإنساني: تفعيل دور دول الجوار هو الخيار الأمثل لحل الأزمة الليبية

أكد مركز الحوار الإنساني، اليوم الأربعاء، أن تفعيل دور دول الجوار الليبي، هو الخيار الأمثل لحل الأزمة الليبية التي لا زالت تراوح مكانها منذ نحو عقد من الزمن.

وقال المدير العام للمركز، جرالد ديفيد جون، في تصريحات إعلامية إن التدخلات الأجنبية في ليبيا لم تعد تخفى على أحد، بما فيها بعض الدول التي تمون بالأسلحة ما يفتح الباب أمام كل الاحتمالات، في إشارة إلى الدور التركي.

واعتبر ديفيد جون أن الوضع في ليبيا هش جدًا، إلا أنه أفضل مما كان عليه، مبينًا أن العودة للسلم ليست بعيدة.

وشدد ديفيد جون على ضرورة أن تكون هناك جهود دبلوماسية لدعم مسار الحل السلمي في ليبيا، مشيرًا إلى أن هناك اتفاق وقف إطلاق النار ساري المفعول في الميدان، وهذا الاتفاق كاف ليكون ضمانًا لعودة الاستقرار إلى البلاد.

يشار إلى أن مركز الحوار الإنساني هو منظمة غير حكومية تتخذ من سويسرا مقرا لها، وتساعد في الوساطة بين الأطراف المتنازعة، تحت رعاية البعثة الأممية إلى ليبيا، التي استعانت به لاستضافة حوارات الليبيين.

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