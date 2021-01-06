بالخير: 10 مليون دولار لا تكفي لإنجاز الانتخابات

قال عضو المفوضية العليا للانتخابات عبد الحكيم بالخير، إن المفوضية جاهزة بنسبة 70% وتستعد لإجراء الانتخابات في 24 ديسمبر القادم، و نتعامل مع جميع الأطراف الليبية وعدد كبير من أعضاء الحكومتين يدفعون نحو إجراء الانتخابات، وفق قوله.

أضاف “بالخير” في تصريحات صحفية، اليوم، أن: “الأسبوع المقبل سنفتتح مكاتبنا في المنطقة الجنوبية، والقيمة المخصصة للمفوضية بعد تعديل سعر الصرف الجديد ستكون 10 ملايين دولار ولن تكفي لإنجاز الاستحقاق الوطني” على حد تعبيره.

وتابع “بالخير”: “وعدنا بتقديم الدعم المطلوب من الجهات المسؤولة، و المفوضية لها الحق وفق القانون بالتعاقد مع أي مؤسسة إعلامية عامة كانت أو خاصة، كما أن التعاقد مع الإعلام العام سيضمن لها فرصة التوعية والدعاية المجانية ويجنبها دفع تكاليفها” على حد قوله.