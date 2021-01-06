بلدي زليتن يرسل كشفا بالتعديات على أملاك الدولة للنائب العام

أعلن عميد المجلس البلدي زليتن مفتاح حمادي، اليوم الأربعاء، أنه أحال إلى النائب العام كشفا بالتعديات على أملاك الدولة العقارية والمخططات العمرانية في نطاق البلدية.

وأوضح حمادي في بيان له عبر صفحة البلدية الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن قطاع الشؤون الزراعية والحيوانية سجل 46 تعديا، بينما سجل قطاع الإسكان والمرافق 163 حالة.

يذكر أن حمادي وجه في 8 ديسمبر الماضي بإزالة جميع التعديات على خط مياه النهر الصناعي العظيم داخل الحدود الإدارية للبلدية، والمتمثلة في التوصيلات غير الشرعية، حيث دعا ذلك فرع جهاز الشرطة الزراعية زليتن إلى التنسيق مع جهاز النهر الصناعي، ومديرية أمن زليتن، وقطاع الزراعة، وشركة المياه والصرف الصحي زليتن في هذا الأمر حفاظا على المال العام.

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