ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ متابعات |

06 January, 2021

وجّه ركاب طائرة الخطوط الإفريقية رحلة 432 المتجهة من بنغازي الى الاسكندرية ،نداء عاجلا إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ،للتدخل باصدار تعليمات بالسماح لركاب الطائرة اما بالدخول عبر منفذ مطار القاهرة او الاستعجال بمنح الاذن للهبوط بمطار برج العرب.

و قد هبطت الطائرة إضراريا بمطار القاهرة عند تمام الساعة الثانية عشر ونصف ظهرا و كانت متوجهة لمطار الإسكندرية منذ البارحة ،وعندما تعذر الهبوط ،نظرا للظروف الجوية التي حالت دون هبوط الطائرة بمطار برج العرب ، عادت ادراجها الى بنغازي وفتحت الرحلة مجددا اليوم عند الساعة العاشرة صباحا وتكرر نفس المانع ونفس الظرف.

و تحمل الطائرة ركاب من المرضى وكبار السن والنساء والأطفال لازالوا عالقين في الطائرة لم يسمح لهم بالدخول عبر منفذ مطار القاهرة ولا بإذن المغادرة لمطار برج العرب الذي تحسنت فيه الظروف الجوية المساعدة على الهبوط .

و جاء في رسالة ركاب طائرة الخطوط الإفريقية العالقة بمطار القاهرة ،”السيد الرئيس نسألك بما بين الشعبين المصري والليبي من روابط الاخوة والدم والدين والجوار ان تتدخل باصدار تعليماتكم بالسماح لركاب الطائرة اما بالدخول عبر منفذ مطار القاهرة او الاستعجال بمنح الاذن للهبوط بمطار برج العرب لتخفيف المعاناة… “