تقرير بريطاني يكشف تطورات جديدة في قضية الإرهابي خيري سعد الله

سلط تقرير بريطاني الضوء على تطورات جديدة في قضية الإرهابي الليبي خيري سعد الله.

وأورد التقرير، أن المحكمة الجنائية المركزية في إنجلترا وويلز” استمعت لاعترافات سعد الله الذي أقر في نوفمبر الماضي بقتل “جيمس فورلونج”، و”ديفيد ويلز”، و”جوزيف ريتشي بينيت”؛ والشروع بقتل “ستيفن يونغ”، و”باتريك إدواردز”، و”نشيت نيسودان”.

وأفاد التقرير بأن سعد الله اعترف للمحكمة بوقوعه تحت تأثير واعظ سيء السمعة يدعى عمر بروكس أو أبو عز الدين الذي كان اسمه قبل اعتناقه الإسلام “تريفور ريتشارد بروكس”، فضلًا عن إقرار سعد الله بانخراطه في جماعة إرهابية محظورة في ليبيا، ورفض طلبه للجوء قبل 8 سنوات؛ ما قاد لقناعة مفادها أن قتله الـ3 وطعنه الـ3 الآخرين كان بهدف الجهاد الديني.

وأضاف التقرير أن سعد الله الذي لم يتم طرده من بريطانيا رغم الإدانات القانونية التي طالته تعرض أثناء وجوده في السجن لتأثير فكري مارسه أبو عز الدين خلال تواجدهما معا في سجن “أتش أم بي بولينغدون” في يناير من العام 2017، وحضرا سوية صلاة الجمعة وتواجدا أيضًا في صالة الألعاب الرياضية، لتؤكد المدعية العامة “أليسون مورغان” أن سعد الله مارس جرائمه ببشاعة.

بدوره أفاد حارس في السجن أن سعد الله كان حريصًا على التحدث إلى بروكس والارتباط به أثناء احتجازهما معًا، فيما كان الأول سريع التأثر ومتقلبًا ويحضر مع الثاني بانتظام إلى صلاة الجمعة والصالة الرياضية، كاشفًا عن جذور ارتباط سعد الله بالفكر المتطرف منذ العام 2011 وفي ليبيا تحديدًا، فهو قد تواجد مع والده مع أنصار الشريعة.

وأضاف التقرير أن الصور بينت ارتداءه الملابس العسكرية حاملًا الأسلحة النارية في المركبات والشوارع، فضلًا عن مسدس صغير بجوار رصاصات مرتبة على شكل “خ س” حرفي اسمه، وهو ما برره لاحقًا أن دوره مساعدة الجرحى وتسليم الأسلحة وأشياء أخرى إلى ساحات الحرب، بالإضافة إلى حراسة بعض المستشفيات، فيما تم العثور على ملاحظة مكتوبة بخط اليد تم العثور عليها بشقته في ريدينغ.

وكان خيري سعدالله قد اعترف بقتل ثلاثة أشخاص باستخدام سكين خلال هجوم في حديقة في منطقة ريدينغ غرب العاصمة البريطانية لندن، حسبما أعلنت مصادر صحفية .

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