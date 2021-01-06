باشاغا يوجه بتشكيل لجنة متابعة لمعالجة المشاكل التي تواجه المرأة العاملة بوزارة الداخلية

وجه المفوض بوزارة الداخلية في حكومة الوفاق الوطني، فتحي باشاغا، بتشكيل لجنة متابعة لمعالجة المشاكل التي تواجه المرأة العاملة بوزارة الداخلية، معربا عن تفاؤله بأن يكون العام 2021 «عام سلام واستقرار وتنمية ووئام ويكون للمرأة»، وفق ما نشرته وزارة الداخلية عبر صفحتها على «فيسبوك».

جاء ذلك خلال كلمته في افتتاح أعمال الملتقى الثاني لمنتسبات وزارة الداخلية، الذي انطلق صباح اليوم الأربعاء، بفندق كورنثيا في العاصمة طرابلس تحت شعار «تعزيز دور المرأة في وزارة الداخلية», والذي بدأ بتلاوة آيات من الذكر الحكيم والنشيد الوطني ونشيد الشرطة الليبية الذي عزفته فرقة الشرطة النحاسية.

وأكد باشاغا في كلمته بالملتقى «على ضرورة تعزيز دور المرأة في وزارة الداخلية, باعتبارها ركيزة من ركائز الترتيبات الأمنية من خلال مشاركتها في تحقيق الأمن وبناء مجتمع أمن وواعي باعتبارها شريك الرجل في العمل الأمني».

ورأى المفوض بوزارة الداخلية «أن هذا الأمر لا يتم إلا من خلال التركيز على دور المرأة وإقحامها في المجال الأمني والشرطي من خلال تدريبها وتطوير قدراتها ومساهمتها في بناء المجتمع».

وقالت باشاغا إن «وزارة الداخلية ومنذ تولينا مهامها نسعى إلى ضرورة إشراك المرأة وتشجيعها للقيام بواجبها الوطني من خلال القطاع الذي تنتسب إليه», مؤكدا «أن كل المجالات مفتوحة أمامها وذلك لتعزيز ثقة المرأة بنفسها».

وأعرب باشاغا «عن تفاؤله بأن عام 2021 سيكون عام سلام واستقرار وتنمية ووئام ويكون للمرأة دور في هذا الجانب»، مصدرا «تعليماته للإدارة المعنية بتشكيل لجنة لمتابعة كل مشاكل التي تواجه المرأة العاملة بوزارة الداخلية».

وقالت وزارة الداخلية إن الملتقى شهد إلقاء العديد من الكلمات من قبل المشاركات والاستماع إلى ملاحظاتهن للوقوف على المشاكل والعراقيل التي تواجه المرأة العاملة بالوزارة.

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