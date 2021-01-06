“المهدوي”: قوة المراقبة الدولية لوقف إطلاق النار ستكون من جنسيات عربية وإفريقية

قال المحلل السياسي أحمد المهدوي، إن المراقبين الدوليين لوقف إطلاق النار في ليبيا على الأرجح من جنسيات عربية وإفريقية.

وأضاف المهدوي خلال لقائه بقناة العربية الحدث ، أن الحديث عن المراقبين الدوليين التي تحدث انطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة عنها لتكون هناك بعثة من العسكريين والمدنيين المتقاعدين، فحتى لا يحدث لبس لدى الليبيين، فمنهم من أعتقد ستكون قوة حفظ سلام فهناك فرق بين قوة المراقبة وقوةحفظ السلام.

وتابع، ستكون قوة المراقبة، من الدول العربية بشكل خاص و دول الاتحاد الافريقي، فدائما ما تسعى الأمم المتحدة أن تكون قوة حفظ السلام أو المراقبة من جنسيات إفريقية وعربية والجنسيات سيتم تحديدها عقب القرار القادم الصادر من مجلس الأمن.

وكان الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية، اللواء أحمد المسماري،قد أكد أن عناصر مراقبة وقف إطلاق النار ستكون من الأمم المتحدة و الاتحاد الإفريقي والجامعة العربية.

وأوضح “المسماري” في مقابلة مع قناة العربية الحدث، مساء الثلاثاء، أن الأمم المتحدة ستنشر عناصر لمراقبة وقف إطلاق النار وليس قوات دولية، لافتا أن الأمم المتحدة ستنشر مدنيين وعسكريين متقاعدين لمراقبة وقف النار.

وطالب “المسماري” الأمم المتحدة بكشف الجهات المعرقلة للحل السياسي في ليبيا، مؤكدا أن الخطاب التركي “المستفز” أصبح يهدد مسارات الحل السياسي.

وأكد “المسماري” أن بقاء القوات الأجنبية في ليبيا سيهدد مستقبل التوافق، مشيرا أن إخراج الأمم المتحدة للقوات الأجنبية والمرتزقة سيكون خطوة مهمة باتجاه السلام