بالخير: المفوضية جاهزة بنسبة 70 % لإجراء الانتخابات

أكد عضو المفوضية العليا للانتخابات عبد الحكيم بالخير، أن المفوضية جاهزة بنسبة 70% وتستعد لإجراء الانتخابات في 24 ديسمبر القادم.

وأضاف أن المفوضية نتعامل مع جميع الأطراف، لافتا إلى أن عدد كبير من أعضاء الحكومتين يدفعون نحو إجراء الانتخابات، وفق قوله.

ولفت بالخير إلى أن الأسبوع المقبل سيتم فتح مكاتب المفوضية في المنطقة الجنوبية، مضيفا أن القيمة المخصصة للمفوضية بعد تعديل سعر الصرف الجديد ستكون 10 ملايين دولار، مشددا على أنها لن تكفي لإنجاز الاستحقاق الوطني، على حد تعبيره.

وشدد بالخير، على أن المفوضية وعدت بتقديم الدعم المطلوب من الجهات المسؤولة، ولها الحق وفق القانون بالتعاقد مع أي مؤسسة إعلامية عامة كانت أو خاصة، مضيفا أن التعاقد مع الإعلام العام سيضمن لها فرصة التوعية والدعاية المجانية ويجنبها دفع تكاليفها.

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