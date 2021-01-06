تقرير يرسم “صورة قاتمة” عن ليبيا في 2021

رشّحت صحيفة “فورين بوليسي” الأميركية، 10 مناطق على مستوى العالم مهددة باندلاع صراعات مسلحة، من بينها ليبيا.

ورسمت الصحيفة “صورة قاتمة” عن ليبيا، وقالت إنه في حال اندلاع الحرب من جديد في البلاد فسيكون عام 2021 دموياً للغاية، وقد لا يتوقف فيه الصراع قبل إبادة أحد الفريقين المتخاصمين أو إضعافه بشكل كبير.

وأدرجت الصحيفة 10 مناطق صراع في العالم مرشحة للغليان في هذا العام الجديد، هي: أفغانستان – إثيوبيا – منطقة الساحل الأفريقي – اليمن – فنزويلا – الصومال- ليبيا- إيران والولايات المتحدة- روسيا وتركيا.

وبالنسبة إلى ليبيا، ترى “فورين بوليسي” أن التوصل إلى سلام دائم لا يزال أمرا بعيد المنال، مع أن الأطراف المتحاربة توقفت عن القتال، وبدأ الأمل يبدو على المراقبين بأن تتوصل الأمم المتحدة لحمل المتنافسين على الحوار أن يتوافقوا ليرشح عن ذلك حكومة موحدة نحو إجراء انتخابات في نهاية العام الجاري 2021، لكن ليس على الإطار القانوني الذي يحكم تلك الانتخابات.

وتعزو الصحيفة هذا التشاؤم إلى عدم التزام طرفي النزاع المسلح، مشيرة إلى أنه رغم توقف الجيش الوطني والمقاتلين التابعين لحكومة الوفاق عن إطلاق النار على بعضهما، إلا أن قواتهما لا تزال في الخطوط الأمامية، ولا تزال طائرات المعدات العسكرية تشحن الأسلحة للجانبين.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية