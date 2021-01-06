تحوّل الموقف المصري.. تواصل مع جميع “اللاعبين” في ليبيا

أشارت افتتاحية صحيفة الأهرام الأسبوعية وعنوانها “نظرة القاهرة إلى ليبيا”، إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تحولاً في الموقف المصري من حيث التواصل مع جميع اللاعبين على الساحة الليبية وتكثيف لقاءات الوفود بين البلدين، حيث عكست الزيارة الرسمية لوفد مصري رفيع المستوى إلى طرابلس الأسبوع الماضي انفتاح القاهرة على جميع الأطراف الليبية لمعالجة الأزمة بشكل شامل.

وكشفت “الأهرام”، أن القاهرة استضافت وفداً ليبيا ضم مجموعة واسعة من الشخصيات السياسية والأكاديمية والقبلية من الجنوب الليبي، في تأكيد من الجانب المصري على عدم التحيز لمنطقة أو حزب ليبي على الآخر من أجل تجسير الخلافات بين الأطراف الليبية ومساعدتها على التوصل إلى حلول توافقية.

وحسب “الأهرام”، فإن زيارة الوفد المصري لطرابلس مثلت نقلة مهمة في الجانب العملي أيضا، حيث الاتفاق على إعادة فتح السفارة المصرية في طرابلس وإعادة فتح الأجواء المصرية للخطوط الجوية الليبية وما يمثله من أهمية رمزية في هذا الصدد، كما تتوقع القاهرة زيارة وفد اقتصادي ليبي كبير ومتنوع الشهر المقبل، فيما تدرس فتح قنصليات مصرية في مناطق ليبية مختلفة من أجل تسهيل التنقل بين البلدين.

وتعكس الخطوة ثقة مصر في تحسن البيئة الأمنية والسياسية في العاصمة الليبية واعتراف حكومة الوفاق الوطني بدور القاهرة المحوري في دعم السلام والاستقرار في ليبيا كما ترى صحيفة الأهرام.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية