ليبيا الان

سرقة 120 متر أسلاك كهرباء بإدارة توزيع طرابلس

تم النشر منذُ 16 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / بوابة الوسط
بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، الأربعاء، سرقة أسلاك كهربائية ضغط عالي مسافة 120 مترا من خط الاتحاد العربي من السلامات بدائرة توزيع الكريمية بإدارة توزيع طرابلس، على ما نشرت بصفحتها بموقع «فيسبوك».

وقبل يومين، أعلنت الشركة العامة للكهرباء سرقة أسلاك نحاس ضغط منخفض بطول ثلاثة آلاف متر في منطقة العامرة بقرية هراوة (70 كيلومترًا شرق سرت) ما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن ست مزارع وعديد المنازل.

واشتكت الشركة، في عدة بيانات سابقة، من كثرة حوادث السرقة التي تتعرض لها معداتها، محذرة من أن الأمر يؤدي لأضرار بالغة في الشبكة، إضافة إلى انقطاع التيار عن مناطق الاستهلاك.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا

عن مصدر الخبر

بوابة الوسط

بوابة الوسط

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك