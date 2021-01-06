لملوم: عضوية النساء في الهيئات القضائية تتخطى 40%.. وحريصون على تعزيز حقوقهن

أكد وزير العدل في حكومة الوفاق المستشار محمد لملوم، حرص الوزارة على احترام حقوق الإنسان عمومًا وحقوق المرأة خاصة، لافتًا إلى استحداث وحدة تمكين المرأة بالوزارة لهذا الغرض، موضحًا أن المرأة حاضرة بقوة في السلطة القضائية، حيث بلغت نسبة النساء من أعضاء الهيئات القضائية أكثر من 40%.

جاء ذلك خلال اجتماع لملوم، الأربعاء، بمكتبه بديوان وزارة العدل، مع رئيسة وحدة تمكين المرأة بالمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، حيث قدمت له نبذة مختصرة عن اختصاصات ومهام الوحدة، التي تهدف في مجملها إلى تعزيز حضور المرأة ومشاركتها الفاعلة في الحياة العامة، حسب بيان لوزارة العدل.

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وعبرت رئيسة وحدة المرأة بالمجلس الرئاسي خلال الاجتماع، الذي تطرق إلى أوضاع النزيلات بمؤسسات الإصلاح والتأهيل وسبل إدماجهن وإعادة تأهيلهن، عن رغبتها في التعاون مع وزارة العدل لأجل أهداف الوحدة.

وناقش الاجتماع كذلك قضية حرمان أبناء النساء الليبيات المتزوجات من أجانب من التمتع بالجنسية الليبية، وغيرها من المسائل التي تواجه النساء عومًا، وانتهى الاجتماع إلى الاتفاق على تنسيق الجهود والتعاون بين الوزارة والوحدة لأجل مزيد الحماية والتعزيز لحقوق المرأة.

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