الثني يجري جولة على مشاريع الحكومة في إعادة الملامح التاريخية لمدينة بنغازي

أجرى رئيس مجلس وزراء الحكومة اليبية عبدالله عبدالرحمن الثني اليوم الأربعاء جولة تفقدية لعدد من المشروعات الهامة التي تعيد جزءا من الملامح التاريخية لمدينة بنغازي، والمتعاقد عليها من قبل رئاسة مجلس الوزراء، مطلعا على نسب إنجاز هذه المشاريع وسير عملها.
وبحسب إيجاز صحفي للحكومة الليبية، استهل الثني جولته بتفقد مشروع إعادة بناء ضريح شيخ الشهداء عمر المختار في موضعه التاريخي وسط مدينة بنغازي، تقديرا لهذا الرمز الوطني للجهاد والمقاومة.
وتفقد الثني سير العمل بالمشروع، مؤكدا على ضرورة المحافظة على الشكل التاريخي السابق للضريح، لما لشيخ الشهداء من تاريخ في الدفاع عن الأرض والعرض لابد أن يترسخ في أذهان كافة الأجيال.
وشملت الجولة أعمال الصيانة للحدائق المجاورة للضريح والواقعة في نطاقه، مؤكدا على ضرورة إنجازها بإتقان هي الأخرى، لكتمل الشكل الجمالي لهذا المعلم.
وفي سياق متصل، أجرى الثني جولة تفقدية بمشروع صيانة دار الكتب الوطنية وسير العمل به، مؤكدا على تاريخية المكان ورمزيته باعتبارها معلما من معالم المدينة إضافة إلى كونها مقرا رسميا للإيداع القانوني للمصنفات المعدة للنشر، وحفظ كافة المؤلفات والإبداع الليبي.
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