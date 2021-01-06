الثني يجري جولة على مشاريع الحكومة في إعادة الملامح التاريخية لمدينة بنغازي

أجرى رئيس مجلس وزراء الحكومة اليبية عبدالله عبدالرحمن الثني اليوم الأربعاء جولة تفقدية لعدد من المشروعات الهامة التي تعيد جزءا من الملامح التاريخية لمدينة بنغازي، والمتعاقد عليها من قبل رئاسة مجلس الوزراء، مطلعا على نسب إنجاز هذه المشاريع وسير عملها.

وبحسب إيجاز صحفي للحكومة الليبية، استهل الثني جولته بتفقد مشروع إعادة بناء ضريح شيخ الشهداء عمر المختار في موضعه التاريخي وسط مدينة بنغازي، تقديرا لهذا الرمز الوطني للجهاد والمقاومة.

وتفقد الثني سير العمل بالمشروع، مؤكدا على ضرورة المحافظة على الشكل التاريخي السابق للضريح، لما لشيخ الشهداء من تاريخ في الدفاع عن الأرض والعرض لابد أن يترسخ في أذهان كافة الأجيال.

وشملت الجولة أعمال الصيانة للحدائق المجاورة للضريح والواقعة في نطاقه، مؤكدا على ضرورة إنجازها بإتقان هي الأخرى، لكتمل الشكل الجمالي لهذا المعلم.

وفي سياق متصل، أجرى الثني جولة تفقدية بمشروع صيانة دار الكتب الوطنية وسير العمل به، مؤكدا على تاريخية المكان ورمزيته باعتبارها معلما من معالم المدينة إضافة إلى كونها مقرا رسميا للإيداع القانوني للمصنفات المعدة للنشر، وحفظ كافة المؤلفات والإبداع الليبي.