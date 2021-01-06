صنع الله: ليبيا وإيران وفنزويلا لا يشملهم قرار خفض إنتاج النفط

شارك رئيس مؤسسة النفط، مصطفى صنع الله في الاجتماع الوزاري (رقم 13) لتحالف أوبك.

وبحسب بيان “صنع الله”: “قام المجتمعون بتقييم حالة سوق النفط الدولية من حيث الامدادات والطلب ومستوى المخزون، وراجعوا مدى التزام الدول الأعضاء في إعلان التعاون بمعدلات الانتاج المتفق عليها وقرروا الإبقاء على معدلات الانتاج الحالية لمعظم الدول الأعضاء في التحالف حتى نهاية شهر مارس 2021”.

أضاف في بيان: “ونظرا لاستمرار انخفاض الطلب على النفط بالأسواق العالمية بسبب استمرار جائحة كورونا فقد بادرت المملكة العربية السعودية بتخفيض انتاجها اليومي بمعدل إضافي يصل إلى مليون برميل يومياً خلال شهري فبراير و مارس لدعم استقرار السوق، كما اتفق المجتمعون على عقد الاجتماع الوزاري القادم في بداية شهر مارس 2021” وفق قوله.

وتابع بيانه: “يشار إلى أن تحالف أوبك+ والذي يضم 23 دولة قد قرر في السابق تخفيض امدادات النفط بمقدار 9.7 مليون برميل في اليوم اعتباراً من مايو 2020 ، وتم تعديل التخفيض الى 7.7 مليون برميل في اليوم اعتباراً من اغسطس 2020، ثم إلى 7.2 مليون برميل في اليوم اعتباراً من بداية يناير 2021. واستمر استثناء دولة ليبيا وإيران وفنزويلا من المشاركة في التخفيضات نظراً للظروف التي تمر بها هذه الدول” على حد قوله.