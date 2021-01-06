وليامز تؤكد «الحاجة الملحة» للإسراع في توحيد السلطة التنفيذية والخروج من «الانسداد الحالي»

أكدت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة ستيفاني ويليامز، الأربعاء، «الحاجة الملحة للخروج من الانسداد الحالي، والإسراع في عملية توحيد السلطة التنفيذية».

جاء ذلك خلال مشاركة وليامز في الاجتماع الافتراضي الثاني للجنة الاستشارية لملتقى الحوار السياسي، حيث استعرضت اللجنة وناقشت عديد المقترحات حول آلية الاختيار وإجراءات الترشيح للسلطة التنفيذية، حسب بيان منشور على صفحة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بموقع «فيسبوك».

وأعربت وليامز عن تقديرها «للجو الإيجابي جدًا والتشاركي الذي ساد المناقشات»، فيما اتفق المشاركون على مواصلة الحوار خلال الأيام المقبلة، وعلى عقد اجتماعات مباشرة في جنيف الأسبوع المقبل.

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