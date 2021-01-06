المنشآت النفطية طبرق: مهلة أسبوعين لصرف مرتباتنا

وأضاف بوجندية لـ”أخبار ليبيا24″ تم الاتفاق على إعطاء مهلة أسبوعين اعتبارا من غداً الخميس لصرف المرتبات المتبقية لمدة 13 شهر .

قال الناطق الرسمي باسم المعتصمين من حرس المنشآت النفطية في طبرق أمجد صالح توصلنا اليوم الأربعاء إلى اتفاق مبدئي عقب اجتماعنا مع عميد بلدية طبرق فرج بوالخطابية ومدير أمن طبرق وعدد من ضباط حرس المنشآت النفطية وعدد من الحكماء والمجتمع المدني.

وأوضح الناطق باسم المعتصمين أن الجهات المسؤولة سوف تقوم بدفع رواتب شهرين خلال الأيام القادمة، لافتًا إلى أنه سيتم كتابة محضر يوقع فيه كل الحضور على بنود الاتفاق.

وشدد بوجندية على أنه لايتم السماح بدخول الناقلة إلا بتوقيع الجميع على محضر الاتفاق غدا الخميس، مؤكدًا أنه سيتم إغلاق ميناء الحريقة النفطي بعد أسبوعين اعتبارا من غدا الخميس في حال عدم وصول كل المرتبات العالقة السابقة.

وكان عميد بلدية طبرق فرج بوالخطابية عقد مساء اليوم بمقر البلدية اجتماعًا مع المعتصمين من أفراد حرس المنشآت النفطية الذين منعوا يوم أمس دخول الناقلة النفطية “أولمبيك فايتر” من الرسو على رصيف ميناء الحريقة النفطي بمدينة طبرق لشحن مليون برميل من النفط الخام إلى الصين.