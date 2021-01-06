توفير مضخات غاطسة وصيانة بعض الآبار

شرعت بلدية جنزور بتوفير مضخات غاطسة ومواد تشغيل من خلال فرقة وحدة الآبار، بقسم مرفق المياه في إدارة طرابلس.

حيث تم تركيب مضخة مياه غاطسة جديدة إيطالية الصنع، وكذلك 16 أنبوبا بلاستيكيا، إلى جانب صيانة بئر العربيين بمنطقة أولاد حمد في جنزور الغربية.

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