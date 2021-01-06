ويليامز تدعو للإسراع في عملية توحيد السلطة التنفيذية

أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، اليوم الأربعاء، أن رئيسة البعثة بالإنابة ستيفاني ويليامز، عقدت اجتماعا افتاضيا هو الثاني للجنة الاستشارية لملتقى الحوار السياسي الليبي.

وأوضحت البعثة في بيان لها أنه تم خلال الاجتماع استعراض عدد من المقترحات حول آلية الاختيار وإجراءات الترشيح للسلطة التنفيذية ومناقشتها من جانب أعضاء اللجنة.

وأعربت وليامز عن تقديرها لما وصفته بالجو الإيجابي جداً والتشاركي الذي ساد المناقشات، وأكدت مجددا على الحاجة الملحة للخروج من الإنسداد الحالي والإسراع في عملية توحيد السلطة التنفيذية.

واتفق المشاركون على مواصلة الحوار خلال الأيام المقبلة وعلى عقد اجتماعات مباشرة في جنيف الأسبوع المقبل.

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