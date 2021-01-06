شهدت منطقة الشويرف، اليوم الأربعاء، إتمام العملية الثالثة لتبادل الأسرى بين الجيش وقوات الوفاق غير المعتمدة تحت إشراف اللجنة العسكرية المشتركة 5+5.

وذكرت مصادر صحفية، أن الجيش أفرج عن 26 أسيرا وتسلم 41 آخرين.

ويعلق الليبيون آمالا كبيرة على عملية إطلاق وتبادل الأسرى الذين تم القبض عليهم خلال العملية العسكرية التي شنها الجيش ضد قوات حكومة الوفاق غير المعتمدة في طرابلس، لإزالة تراكمات الحرب ولمّ شتات أبناء الشعب الواحد، في واحدة من أصعب الفترات التي تمر بها البلاد.

وبدأت عملية إطلاق الأسرى منذ نحو أسبوعين، وهي واحدة من التفاهمات القليلة التي تم الالتزام بها بين طرفي الأزمة في ليبيا منذ الاتفاق السياسي الموقع عام 2015، كما أنها تشكل تنفيذا لإحدى مخرجات اجتماعات اللجنة العسكرية 5+5 والتي تتعلق بمعالجة القضايا الإنسانية التي ترتبت على الصراع العسكري بين الطرفين خلال السنوات الأخيرة، وفي مقدمتها تبادل الأسرى والمخطوفين والجثامين.

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