تقرير: الخلافات الداخلية ستسهم في عدم استقرار الإمداد الليبي من النفط

توقعت مصادر صحفية، أن يستقر الإمداد الليبي عند مليون و200 ألف برميل يوميًا، خلال الربع الأول من عام 2021.

ولفتت المصادر إلى أن هذا الاستقرار لن يدوم طويلاً، في حال عدم توصّل الأطراف لحل شامل للأزمة، بحسب التقرير.

ونقلت المصادر الصحفية، عن محللين وخبراء اقتصاديين، تأكيدهم أن استمرار إنتاج النفط مرهونٌ بموافقة الجيش وحكومة “الوفاق” غير المعتمدة، على اتفاقية تقسيم الإيرادات بشكل عادل، لافتة إلى أنه حتى تتحقق هذه النقطة؛ يجب أن يقدّم الجانبان كلاهما تنازلات كبيرة، تضمن التوزيع العادل للإيرادات.

وأشارت المصادر إلى خلاف رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله، مع محافظ المصرف المركزي الصديق الكبير، بشأن توزيع عائدات النفط، حيث أكدت المؤسسة أنها سترفض الإفراج عن عائداتها النفطية للبنك المركزي المُودعة حاليًا لدى بنك أجنبي آخر، حتى يتم تشكيل حكومة وحدة وطنية، كما حذّر “صنع الله” من أن الأموال من مبيعات النفط الخام الليبي لن يتم تحويلها إلى المصرف، حتى يُظهر البنك “شفافية واضحة” بشأن كيفية تخصيص هذه الأموال.

وحذّرت المصادر من عودة هذا الخلاف مُجدّدًا، في حال عدم تمكن الأطراف من الوصول إلى حل شامل، وصناعة حكومة مُوحّدة.

وعلى الرغم من عدم استقرار مستويات إنتاج النفط في ليبيا؛ إلا أن امتلاكها لأكبر احتياطيات مؤكّدة من النفط في أفريقيا، وإنتاجها لخاماتها التصديرية الخفيفة من “السدرة والشرارة”؛ جعلها تحظى بشعبية في مصافي التكرير في أوروبا والصين.

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