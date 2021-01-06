رئيس الحكومة الليبية يتفقد معرض بنغازي للكتاب

أجرى رئيس مجلس وزراء الحكومة اليبية عبدالله عبدالرحمن الثني اليوم الأربعاء جولة داخل أروقة معرض بنغازي للكتاب الذي ترعاه الهيئة العامة للإعلام والثقافة والمجتمع المدني.

واطلع الثني على العناوين المعروضة في المعرض بما يؤكد اهتمام الحكومة بقطاع النشر والتوزيع، والثقافة في مختلف مناحي الحياة.

ويقام المعرض داخل أروقة معرض بنغازي الدولي بالتعاون مع مؤسسة برنيق للصحافة والإعلام وبلدية بنغازي، وإدارة التوجيه المعنوي بالقوات المسلحة العربية الليبية.

وشهد المعرض إقبالا منقطع النظير، وجرت خلاله العديد من الأنشطة الثقافية والفنية المصاحبة بمشاركة العديد من المبدعين والمثقفين والإدباء والكتاب والفنانين والصحفيين والإعلاميين إضافة إلى الأكاديميين والطلاب.

وأبدى رئيس الوزراء ارتياحه التام للمعرض، مؤكدا على ضرورة العمل على انتظامه بشكل سنوي ما يعزز الثقافة لدى أبناء المجتمع الليبي، ويفيد البحاث وطلاب الدراسات العليا والدنيا من خلال تزويدهم بآلاف العناوين في شتى صنوف المعرفة.