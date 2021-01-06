اللجنة الاستشارية بملتقى الحوار تعقد اجتماعها الثاني

عقدت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة، ستيفاني ويليامز اليوم، الاجتماع الافتراضي الثاني للجنة الاستشارية لملتقى الحوار السياسي الليبي.

وبحسب إيجاز صحفي للبعثة فقد تم استعراض عدد من المقترحات حول آلية الاختيار، وإجراءات الترشيح للسلطة التنفيذية ومناقشتها من جانب أعضاء اللجنة.

وعبرت وليامز عن تقديرها للجو الإيجابي والتشاركي الذي ساد المناقشات، وأكدت الحاجة الملحة للخروج من الانسداد الحالي والإسراع في عملية توحيد السلطة التنفيذية.

هذا واتفق المشاركون على مواصلة الحوار خلال الأيام المقبلة، وعلى عقد اجتماعات مباشرة في جنيف الأسبوع المقبل.

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