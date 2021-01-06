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فرع البيضاء بهيئة الرقابة على الأغذية والأدوية يدعو إلى السحب الفوري لهذا المنتوج

تم النشر منذُ 36 ثانية
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

طالب فرع البيضاء بهيئة الرقابة على الأغذية والأدوية، بسحب أحد أنواع عصير البرتقال من الأسواق الليبية بسبب عدم مطابقته للمواصفات وللخطر الذي يمكن أن يسببه للمستهلكين.

وقال الفرع في مراسلة اليوم الأربعاء، إنه “بعد إجراء التحاليل لعينات عصير برتقال علامة تجارية bravo تبين أنه غير مطابق للمواصفات القياسية الليبية” وذلك لاحتوائه صبغه تترازين (E102) بالإضافة إلى “وجود طعم حلو يميل لطعم العصير المنكه وعدم وجود الطعم المميز لعصير البرتقال مع وجود رواسب بيضاء واضحة وانخفاض في نسبة المواد الصلبة الكلية”.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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