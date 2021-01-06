البعثة الأممية ترحب بثاني تبادل للمحتجزين من قوات حكومة الوفاق والقيادة العامة

رحبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، الأربعاء، «أشدّ الترحيب» بتبادل 35 محتجزا من قوات حكومة الوفاق والقيادة العامة، برعاية اللجنة العسكرية المشتركة «5+ 5» في مدينة الشويرف، وذلك ضمن إجراءات بناء الثقة المتفق عليها في اتفاق وقف إطلاق النار.

وقالت البعثة في بيان، إن التبادل هو الثاني للمحتجزين بين الطرفين (حكومة الوفاق والقيادة العامة)، مؤكدة أنه جاء «نتيجة الالتزام الثابت من جانب اللجنة العسكرية المشتركة بالمضي قدما في التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار».

ودعت البعثة كلا الطرفين إلى الإسراع في استكمال المفاوضات الجارية لإعادة فتح الطريق الساحلي.

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