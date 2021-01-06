الثني يجري جولة تفقدية لعدد من المشاريع في بنغازي

أجرى رئيس الحكومة عبد الله الثني اليوم، جولة تفقدية لعدد من المشاريع المهمة التي تعد جزءا من الملامح التاريخية لمدينة بنغازي.
واستهل الثني جولته بتفقد مشروع إعادة بناء ضريح شيخ الشهداء عمر المختار، مؤكدا ضرورة المحافظة على الشكل التاريخي السابق للضريح.
كما أجرى جولة تفقدية لمشروع صيانة دار الكتب الوطنية، مؤكدا على تاريخية المكان ورمزيته.
وبحث رئيس الحكومة عبد الله الثني سير العمل ببلدية خليج السدرة، خلال اجتماع عقده بمكتبه في ديوان رئاسة مجلس الوزراء بمدينة بنغازي، مع رئيس المجلس التسييري للبلدية عبد الحميد الأطيوش، وبحضور وزير الحكم المحلي عادل الزايدي.
الثني اطلع خلال الاجتماع على أبرز احتياجات بلدية خليج السدرة وسبل توفيرها، مؤكدا أن مجلس الوزراء سيلبي كافة احتياجات البلدية بحسب الأولوية في كافة القطاعات، وعلى رأسها حل مشكلة البنية التحتية ومشاكل الطرق في مختلف المناطق.
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