الثني يجري جولة تفقدية لعدد من المشاريع في بنغازي

أجرى رئيس الحكومة عبد الله الثني اليوم، جولة تفقدية لعدد من المشاريع المهمة التي تعد جزءا من الملامح التاريخية لمدينة بنغازي.

واستهل الثني جولته بتفقد مشروع إعادة بناء ضريح شيخ الشهداء عمر المختار، مؤكدا ضرورة المحافظة على الشكل التاريخي السابق للضريح.

كما أجرى جولة تفقدية لمشروع صيانة دار الكتب الوطنية، مؤكدا على تاريخية المكان ورمزيته.

وبحث رئيس الحكومة عبد الله الثني سير العمل ببلدية خليج السدرة، خلال اجتماع عقده بمكتبه في ديوان رئاسة مجلس الوزراء بمدينة بنغازي، مع رئيس المجلس التسييري للبلدية عبد الحميد الأطيوش، وبحضور وزير الحكم المحلي عادل الزايدي.

الثني اطلع خلال الاجتماع على أبرز احتياجات بلدية خليج السدرة وسبل توفيرها، مؤكدا أن مجلس الوزراء سيلبي كافة احتياجات البلدية بحسب الأولوية في كافة القطاعات، وعلى رأسها حل مشكلة البنية التحتية ومشاكل الطرق في مختلف المناطق.

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