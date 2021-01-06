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إجمالي الإصابات بكورونا يصل إلى 102880 إصابة

تم النشر منذُ 10 ثواني
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

وفقا لآخر تحديث يومي للوضع الوبائي في البلاد حسب المركز الوطني لمكافحة الأمراض، تم تسجيل 424 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، تركز معظمها في العاصمة طرابلس، في حين أعلن المركز تماثل 1191 مصابا للشفاء التام.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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