إجمالي الإصابات بكورونا يصل إلى 102880 إصابة

وفقا لآخر تحديث يومي للوضع الوبائي في البلاد حسب المركز الوطني لمكافحة الأمراض، تم تسجيل 424 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، تركز معظمها في العاصمة طرابلس، في حين أعلن المركز تماثل 1191 مصابا للشفاء التام.

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